João Lourenço prevê uma deslocação ao Aproveitamento Hidroeléctrico do Luachimo e audiências a várias figuras da sociedade civil local, a empresários e representantes da juventude, indica a mesma nota.

No primeiro dia da visita, o Chefe de Estado vai presidir, na cidade do Dundo, a uma reunião com o Governo Provincial.

Na sexta-feira, o Chefe de Estado vai à vizinha província da Lunda Sul, onde, na cidade Saurimo, está prevista a inauguração de três fábricas de lapidação de diamantes.

A Lunda Norte localizada no nordeste do país. A capital é a cidade de Dundo, no município de Chitato.

A província conta com uma população de 972.183 habitantes, segundo as projecções populacionais de 2018, elaboradas pelo Instituto Nacional de Estatística.

É constituída pelos municípios de Cuango, Capenda Camulemba, Caungula, Chitato Cambulo, Lubalo, Lucapa, Lóuva e Xa-Muteba, subdivididos em 26 comunas.