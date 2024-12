O Presidente zambiano, Hakainda Hichilema, chegou há instantes a Benguela para a cimeira sobre o Corredor do Lobito (CL), vários meses depois de ter manifestando o interesse do seu País nos combustíveis de Angola.

No complexo industrial do Grupo Carrinho, vai estar ao lado dos homólogos dos Estados Unidos da América, Angola, República Democrática do Congo e Tanzânia, numa cimeira que, segundo analistas, deverá fornecer novos elementos sobre a expansão do maior corredor de desenvolvimento do País.

Na visita que efectuou em Janeiro de 2023, o estadista disse que o seu País tinha a intenção de participar com até 15 por cento nos custos com a refinaria do Lobito, uma infraestrutura que terá como suporte também o CL.

De lá para cá, pouco ou nada foi avançado sobre esta intenção, mas o Governo zambiano, como noticiou o NJ com base numa fonte diplomática, acompanhou com preocupação a denúncia de corrupção feita pelo Presidente João Lourenço em relação a um projecto que leva já vinte anos.

Em Março de 2023, na tomada de posse de oito juízes do Tribunal Supremo, Lourenço denunciou que a anterior presidente do Tribunal de Contas (TC), Exalgina Gamboa, tentou extorquir os ministros da Energia e Águas e dos Recursos Minerais e Petróleos, solicitando um por cento do capital social da refinaria do Lobito.

Hichilema abordou ainda, na mesma ocasião, a possibilidade de construção de um oleoduto a ligar Angola à Zâmbia.

As autoridades angolanas continuam a mobilizar recursos para a refinaria, orçada em seis mil milhões de dólares.

Neste momento, decorrem obras para a construção das infraestruturas de apoio à refinaria, como terminal marítimo, estradas e terraplanagem.