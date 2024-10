O Presidente da República fez esta esta sexta-feira várias exonerações nas chefias do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Serviço de Informação e Segurança do Estado (SINSE), Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e Corpo Especial de Segurança para Minerais Estratégicos (CESME).

Em comunicado, os serviços da Presidência anunciam que o Chefe de Estado, depois de ouvir o Conselho de Segurança Nacional decidiu exonerar o comissário de migração João António da Costa Dias, do cargo de director geral do Serviço de Migração e Estrangeiros, e José Coimbra Baptista Júnior, do cargo de chefe-adjunto do Serviço de Informação e Segurança do Estado.

João Lourenço exonerou igualmente o comissário-chefe de investigação criminal António Paulo Bendje, do cargo de director geral do Serviço de Investigação Criminal, assim como o comissário de investigação criminal Fernando Manuel Bambi Receado, do cargo de director-geral adjunto.

Também o director do Corpo Especial de Segurança para Minerais Estratégicos, Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva, foi dispensado pelo Presidente.

O Chefe de Estado fez, para já, apenas duas nomeações: para o SIC, Luciano Tânio Jorge Custódio Mateus da Silva, para o cargo de director geral, e para o SME, José Coimbra Baptista Júnior, para o cargo de director geral.