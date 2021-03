A jornalista e líder associativa Luzia Moniz fez, esta semana, um ano de colaboração no Novo Jornal com o seu espaço de opinião "Tunda mu Njila" (expressão kimbundu que, traduzida para português, significa "sai do caminho"). Fiz-lhe um telefonema de felicitações, e falámos dos nossos encontros em Lisboa, tertúlias e animadas discussões sobre Angola, diáspora, jornalismo, papel e intervenção da mulher africana na sociedade actual, entre outros temas.