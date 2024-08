O presidente do MPLA, João Lourenço, está reunido, esta segunda-feira, 26, com mais de 2.500 primeiros-secretários dos Comités de Acção do MPLA (CAP) com o objectivo de avaliar o estado organizativo e funcional do processo de redinamização das estruturas do MPLA, com ênfase na realização das assembleias de balanço e renovação de mandatos realizados em todo o País.

Entre os objectivos do evento, segundo o comunicado, destaca-se o contínuo fortalecimento das estruturas do partido, visando torná-las mais modernas, dinâmicas e atuantes.

A intenção, de acordo com o documento, "é melhorar a inserção do MPLA na sociedade e liderar as principais transformações políticas, econômicas e sociais no País".

O encontro também acentuará a necessidade de os militantes e suas estruturas de base prestarem maior atenção ao debate e à abordagem dos problemas comunitários, buscando soluções pragmáticas para cada comunidade.

Durante a reunião, a decorrer sob o lema "Todos para as bases, todos para as comunidades", o líder do MPLA vai auscultar os primeiros-secretários do partido sobre as principais preocupações que enfrentam no dia-a-dia, no quadro dos trabalhos que realizam ao nível das bases.

O encontro reserva dois momentos altos, sendo o primeiro uma comunicação que o Presidente João Lourenço vai fazer e, o segundo, o momento de auscultação das preocupações dos primeiros-secretários dos Comités de Acção do Partido.

O secretário do Bureau Político do MPLA para a Organização e Inserção na Sociedade informou que os primeiros-secretários dos Comités de Acção vieram de todos os municípios, distritos e comunas do país.

"Este encontro do Presidente do partido com as bases mostra e demonstra bem que o MPLA está forte, coeso e cada vez mais organizado e mais comprometido com o povo", enfatizou.