Esta é a primeira visita oficial de Montenegro a Angola, e, segundo o executivo português, traduz a prioridade conferida ao fortalecimento do relacionamento com os países de expressão portuguesa e, em particular, com Angola.

Em Angola, Luís Montenegro, segundo o programa, vai visitar o Memorial Dr. António Agostinho Neto, onde vai depositar uma coroa de flores, tem previsto um encontro com o Presidente João Lourenço, uma deslocação à província de Benguela, visita à Fortaleza de São Miguel e também à Feira Internacional de Luanda (FILDA).

A visita, segundo o embaixador português em Angola, citado pela Lusa, servirá para definir prioridades e uma agenda comum para os próximos anos, começando pelo relacionamento político, no ano em que se comemora o 50.º aniversário do 25 de Abril em Portugal e um ano antes do cinquentenário da independência de Angola, que se assinala em 2025.

A nível do comércio e investimento, segundo o embaixador, Portugal quer apostar na dinamização da linha de crédito Portugal-Angola - actualmente situada nos 2.000 milhões de euros -, na exploração de oportunidades de investimento no Corredor do Lobito - o maior projecto de desenvolvimento em Angola - e na presença portuguesa na Feira Internacional de Luanda (FILDA), que decorre esta semana.

A Feira Internacional de Luanda é o maior evento comercial de dimensão internacional em Angola, uma iniciativa promovida pelo Governo, que este ano está sob responsabilidade do Ministério da Indústria e Comércio.

O evento conta com a participação de dez países e estima-se a presença de 1.300 participantes.

Refira-se que na edição passada a FILDA acolheu, na ZEE, de 18 a 22 de Julho, um total de 128 empresas internacionais, das quais 58 participaram pela primeira vez em cinco missões oficiais, num total de 15 países representados.

Contou ainda com a presença de 1.307 empresas, numa área de exposição de 28 mil metros quadrados, superando os três anos anteriores: 2019 (785 expositores), 2021 (559) e 2022 (624 expositores). Durante quatro dias, a FILDA 2023 recebeu cerca de 15 mil visitantes por dia.