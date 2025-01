O município de Cacuso, 72 quilómetros da cidade de Malanje, poderá contar, este ano, com um sistema de captação, tratamento e distribuição de água, a ser retirada do rio Lucala, município do Kwanza-Norte com o mesmo nome.

O projecto, avaliado em mais de sete mil milhões de kwanzas, será executado pela empresa China National Complete Engineering Corporation (CCEC), vencedora do concurso público internacional do Projecto de Água de Cacuso.

Segundo o administrador para a Área Técnica da Empresa de Águas e Saneamento de Malanje (EASM), André da Piedade, o sistema terá uma conduta de 400 milímetros, devendo percorrer por uma distância de 500 metros para conectar à ETA (Estação de Tratamento de Água) e um trajecto de 39 quilómetros para conectar ao Centro de Distribuição de Cacuso (CD).

O projecto vai beneficiar pelo menos 70 mil habitantes da sede municipal de Cacuso, 72 quilómetros da cidade de Malanje, que há décadas se debate com o problema da falta de água potável.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/