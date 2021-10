Proprietária tranca a cadeado portas da embaixada da Mauritânia em Angola - Litígio no arrendamento na origem do incidente

Uma cidadã identificada apenas por "Maria", esposa de um oficial general da Marinha de Guerra Angolana (MGA), encerrou de forma compulsiva as portas da Embaixada da Mauritânia, no Bairro do Miramar, em Luanda, por suposto litígio no contrato de arrendamento do imóvel de que é proprietária. A mulher quer que a Embaixada passe a pagar o Imposto Predial Urbano (IPU) do imóvel à AGT, mas a Embaixada recusa-se a fazê-lo porque entende que é a ela que compete descontar esse valor da renda, soube o Novo Jornal no local.