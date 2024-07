O primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, efectua uma visita de Estado a Angola entre os dias 23 e 25 deste mês, com o objectivo de "refrescar" as relações entre os dois países. A mobilidade de pessoas e de capitais, a atracção de investimentos e a negociação da divida poderão estar na bagagem do governante luso, vaticinam especialistas.

O líder do centro-direita, que assumiu o comando do Governo português no começo deste ano, estreia-se como visitante a Angola nas vestes de primeiro-ministro, numa altura em que "as relações entre os dois países vão de vento em popa".

Se, por um lado, as relações entre Angola e Portugal atravessam um período supostamente imaculado, há, entretanto, quem acredite que a visita de Luís Montenegro servirá para limar algumas arestas. Eugénio Costa, por exemplo, adianta que não trará grandes metamorfoses na cooperação bilateral, a não ser a negociação de alguns activos do País que se encontram emperrados em terras lusas.

