Rei Ekuikui V prepara marcha a pé do Bailundo até Luanda para repudiar condenação

Uma caravana composta por mais de 30 integrantes da corte do Reino do Bailundo, chefiada pelo seu rei, tem agendada uma longa caminhada a pé do Huambo até Luanda para manifestar repúdio pela condenação, a 02 deste mês, pelo Tribunal Provincial do Huambo (TPH), do Rei Ekuikui V a seis anos de prisão maior, por co-autoria moral do crime de homicídio voluntário preterintencional, ocorrido em 2017, na sequência de um julgamento tradicional.