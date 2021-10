O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, marcou hoje o aguardado XIII Congresso Ordinário do partido em que será decidido quem vai assumir as rédeas do "Galo Negro", depois da anulação, pelo Tribunal Constitucional (TC), do conclave em que foi eleito Adalberto Costa Júnior.

A data do XIII Congresso Ordinário da UNITA ficou definitivamente marcada para os dias 2 a 4 de Dezembro de 2021, anunciou o presidente do partido, Isaías Samakuva.

Samakuva cumpre assim a data apontada pela Comissão Política do partido como limite para a realização do XIII Congresso Ordinário e também a vontade dos militantes que vinham demostrando alguma apreensão, sobretudo nas redes sociais, depois de o actual líder do maior partido da oposição, à margem da reunião do Conselho da República onde foi empossado como membro deste órgão de aconselhamento do Presidente da República, ter informado os jornalistas que pediu uma clarificação ao TC de alguns pontos do Acórdão.

E sobretudo depois Samakuva vir dizer que só "a prática" diria se ia ou não ser possível o congresso na data indicada pela Comissão Política do partido,concluindo com uma frase de interpretação múltipla: Esperamos que seja possível" realizar o conclave até 4 de Dezembro.

Tanto o pedido de aclaração ao TC como a incerteza manifestada sobre a data do XIII Congresso Ordinário até 4 de Dezembro, juntamente com as declarações do PR, que manifestou o desejo de que Samakuva tivesse regressado "para ficar" no Conselho da República, criaram um forte mal-estar no seio da UNITA.

A urgência de reconduzir Adalberto Costa Júnior na liderança foi aliás sendo manifestada quer nas redes sociais, quer pelos responsáveis do partido, dos mais jovens, como é o caso de Nelito Ekuiki, quer o caso dos mais velhos, como é o de um dos históricos do "Galo Negro, Lukamba Paulo Gato, ouvidos pelo Novo Jornal (ler aqui e aqui).