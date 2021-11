UNITA reconfirma data do Congresso para 2 a 4 de Dezembro em reunião extraordinária da Comissão Política - Amélia Ernesto substitui Raul Danda na vice-presidência do "Galo Negro"

A Comissão Política da UNITA aprovou, em segunda deliberação, a realização do XIII Congresso Ordinário nos dias 02, 03 e 04 de Dezembro e aproveitou a oportunidade para substituir o falecido Raul Danda no cargo vice-presidente do partudo pela deputada Amélia Judith Ernesto. Pelo caminho, suspendeu vários militantes que estiveram por detrás da tentativa de suspender realização do conclave.