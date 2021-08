A vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, que se encontra na província do Moxico para orientar o terceiro encontro inter-provincial de quadros da região Leste de Angola, defendeu que o perdão deve continuar a ser a força galvanizadora para a reconciliação nacional. E, lembrando o discurso de pedido de desculpas públicas e de perdão do Presidente da República, proferido no dia 26 de Maio de 2021, "prontamente acolhido pelo povo angolano e, sobretudo, pelas famílias vítimas dos conflitos ocorridos no período entre 1975 a 2022", garantiu que o processo "já vai a passos largos".

Segundo a vice-presidente do partido no poder, o MPLA, enquanto partido com responsabilidades de Estado, "tem noção do alcance e da necessidade do perdão, da pacificação das consciências e da reconciliação para os angolanos".

"Somos todos convocados a exercitar de forma genuína o perdão, onde quer que estejamos. A dimensão da responsabilidade urge, e não dispensa a contribuição de ninguém. A mãe pátria chama-nos a todos", afirmou, aproveitando, no entanto, a oportunidade para mandar um recado à oposição.

Para Luísa Damião, "é enganoso pensar que é apenas tarefa de quem governa harmonizar a sociedade por via do perdão e da reconciliação entre os angolanos", acrescentando que "a vontade de atingir o poder não deve estar acima dos soberanos interesses do povo angolano".

"Todos nós devemos engajarmo-nos nesta árdua, mas nobre tarefa. Cônscios de que precisamos fazer a caminhada, é necessário que cada um de nós, político ou não, tenha presente a ingente tarefa de educar os filhos na direcção do perdão, da tolerância, da paz e da reconciliação entre irmãos, parentes, vizinhos, em toda a comunidade, até atingirmos a consolidação nacional", sublinhou.