Vice-procurador-geral da República garante que não haverá prisão para as filhas de José Eduardo dos Santos caso regressem ao País para o funeral do pai

O vice-procurador geral da República, Mota Liz, assegurou esta segunda-feira, 11, no velório do antigo Chefe de Estado angolano, que faleceu no passado dia 8, em Barcelona, Reino de Espanha, aos 79 anos, que as filhas de José Eduardo dos Santos, em conflito com a Lei, podem entrar e sair do País nesta fase do óbito.