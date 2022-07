"Zénu" juntou-se à sua irmã Tchizé para defender que é a família quem deve decidir sobre o enterro do pai

O filho mais velho do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, José Filomeno dos Santos "Zénu dos Santos", que está impedido de sair do País após ter sido condenado em 2020 a cinco anos de prisão no "caso 500 milhões", defende que é à família que compete decidir sobre o enterro do pai, que morreu em Barcelona.