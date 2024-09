O dinheiro começou a circular nos principais mercados informais de Malanje no mês de Agosto deste ano, quando a mulher de 48 ano se instalou no município de Kalandula.

A falsificadora, segundo o porta-voz nacional da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais, Quintino Ferreira, dirigiu-se a alguns mercados e fez compras de vários artigos com notas falsas, recebendo o troco em notas verdadeiras.

Passaram-se alguns dias e os vendedores começaram a verificar que estavam a receber muitas notas falsas de 5.000 kz, facto que despertou a sua atenção e os levou a fazer uma denúncia às autoridades locais.

Os agentes da polícia em Malanje, com base nos dados recebidos dos populares, fizeram uma investigação e detiveram a mulher no último fim-de-semana.

Após a sua detenção, durante o interrogatório, a acusada disse à polícia que recebeu o dinheiro das mãos de uma outra mulher, de 44 anos, que se encontrava em Luanda, explica a polícia.

A DIIP-Malanje entrou em contacto com a DIIP-Luanda e localizaram a fornecedora do dinheiro contrafeito, no Bairro do Matrix, município do Kilamba Kiaxi.

Esta, por sua vez, declarou à polícia que "também recebeu os valores das mãos de um cidadão de nacionalidade congolesa e que não sabe nada sobre o seu paradeiro".

Depois de confessarem o crime, as duas envolvidas no esquema foram detidas, enquanto diligências prosseguem para se determinar a quantidade de dinheiro que foi injectada nos mercados, bem como localizar o outro alegado membro da quadrilha.