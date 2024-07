O Tribunal de Comarca de Luanda (TCL) está a julgar um cidadão de 33 anos, que se fazia passar por oficial do Serviço de Investigação Criminal (SIC), exibindo um passe daquele órgão de investigação, com a patente de oficial, para enganar pessoas sobretudo jovens mulheres, apurou o Novo Jornal.

O cidadão trabalhava como motorista de um oficial superior da Polícia Nacional (PN), na qualidade de civil, e falsificou o passe do SIC no município do Cazenga, concretamente no famoso "Pau Grande", apenas para impressionar a namorada que acabava de arranjar.

Nos autos, não há relatos de que este falso investigador criminal tenha burlado pessoas com falsas promessas, ou cometido outras ilicitudes.

O cidadão foi detido em 2023, por falsa identidade de oficial de investigador criminal, no edifício sede do Ministério do Interior (MINIT), em Luanda, quando quis mostrar à moça que era funcionário do SIC, e que podia entrar e sair pois prestava trabalho naquele órgão ministerial.

A acusação diz que o suposto falso SIC se dirigiu ali para falar com uma entidade superior da Polícia, fazendo a exibição do passe, mas acabou detido naquele ministério.

Interrogado, após detenção, confessou o crime e disse que apenas quis impressionar a sua namorada.

Ao juiz da 5.ª secção dos crimes comuns do Tribunal de Comarca de Luanda, onde está a ser julgado, contou que apenas quis enganar a namorada, pois há muito que dizia ser oficial do SIC.

O Ministério Público, junto do tribunal, pede que o cidadão, que responde ao processo em liberdade, seja condenado por falsa identidade de oficial de investigador criminal nos termos do Código Penal Angolano.