General José Luís Higino de Sousa «Zé Grande», director-geral do Serviço de Inteligência Externa (SIE), manifesta, em livro, preocupações com a circulação desordenada de armas ligeiras em África e aponta soluções para mitigação dos riscos. Carolina Cerqueira, ministra de Estado para Área Social, e o ministro Téte António, do MIREX, partilham dessas inquietações.

"A nível do continente africano, apenas a África do Sul e a Namíbia controlam as armas em posse das empresas privadas", quem o diz é o director do Serviço de Inteligência Externa (SIE), general José Luís Caetano Higino de Sousa "Zé Grande".

O autor fez esta revelação com bastante preocupação durante a apresentação da sua obra, intitulada "O Tráfico de Armas Ligeiras - Implicações para a Paz e a Segurança na Região dos Grandes Lagos", realizada na tarde de terça-feira, 26, na Academia de Ciências Sociais e Tecnologias (ACITE), uma entidade académica pertencente ao referido órgão de inteligência.

Apontando Angola como exemplo, o responsável pela segurança do País a partir do exterior sublinhou que não se sabe de onde vêm as armas nas mãos das empresas privadas e referiu haver uma certeza de que boa parte das companhias de segurança privada é detida por generais, comissários e políticos da nomenclatura.

