Um acidente de viação ocorrido na ponte sobre o rio Cuito, na zona que liga o bairro Cangote e a comuna do Cunje, no município do Cuito, provocou esta manhã 15 mortos e 26 feridos.

Segundo o porta-voz do comando provincial da Polícia Nacional, superintendente-chefe António Hossi, em declarações ao Jornal de Angola, "o capotamento de uma motorizada de três rodas nas proximidades da ponte sobre o Rio Cuito, que causou a morte imediata de uma bebé, levou a população a tentar prestar os primeiros socorros. Porém, um camião desgovernado, vindo da direcção contrária, acabou por atropelar dezenas de pessoas no local".

O camião atropelou 38 pessoas, das quais dez tiveram morte imediata e outras duas acabaram por falecer no hospital Walter Strangway.

O Presidente da República já lamentou o sucedido.

"Pela trágica ocorrência de trânsito hoje na província do Bié, que causou um número elevado de sinistrados, entre mortos e feridos, transmito profundas condolências aos familiares dos falecidos e exprimo votos de rápida recuperação a todos os que recebem cuidados médicos", diz o Chefe do Estado, garantindo que as autoridades competentes continuarão a prestar toda a atenção às vítimas do lamentável acidente de viação que enlutou numerosas famílias.