Dois acidentes rodoviários, por colisão, nas províncias do Cunene e do Bié, provocaram a morte a nove indivíduos e deixaram outros 14 gravemente feridos, nesta terça-feira, 17.

No Bié, o acidente ocorreu no troço Andulo- Nharêa, por volta das 19:00 e envolveu um tractor e um veículo de passageiroos, de acordo com o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros.

O condutor do tractor, segundo testemunhas no local, que circulava em excesso de velocidade, perdeu os travões e embateu contra o veículo, tendo provocado a morte de seis ocupantes, deixando ainda três feridos graves.

As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal do Andulo.

No Cunene, acidente sucedeu no troço que liga o município de Ombadja à comuna da Môngua, na estrada 105, quando o condutor de um Land-Cruiser perdeu o controlo do seu veículo e colidiu contra um Hiace que estava em serviço de táxi.

Nesta tragédia, três passageiros morreram de imediato, 11 ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais do Simione Mucune e do Ekuma.