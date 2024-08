No último fim-de-semana, sete pessoas perderam a vida nas estradas de Luanda, na sequência de 15 acidentes de viação, que deixaram 15 indivíduos com ferimentos graves.

O Serviço de Protecção Civil e Bombeiros assinalou um aumento considerável de ocorrências, saindo de 25 (na semana passada) para 35, destacando oito incêndios e duas mortes durante o fim-de-semana.

A direcção do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional esclarece que "o que esteve na base dos acidentes rodoviários foi o excesso de velocidade", que provocaram danos materiais avaliados em mais de nove milhões de kwanzas.

No período em análise foram efectuadas várias micro-operações que resultaram na detenção de 264 cidadãos nacionais e estrangeiros com idades entre os 16 e os 59 anos, implicados nos crimes de homicídio, roubo e furto na via pública.

Durante as operações foram apreendidos um engenho explosivo do tipo granada F1, uma arma de fogo do tipo pistola, 1,5kg de liamba e diversos electrodomésticos.

No âmbito da regularização e fiscalização do trânsito automóvel foram apreendidas quatro viaturas, 90 motorizadas. Também no fim-de-semana, 502 automobilistas foram sancionados por diversas infracções ao código de estrada.