O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) acrescentou a partir desta segunda-feira, 09, uma hora e meia, ao período diário de trabalho na função pública, até sexta-feira, 13, para encaixar a "ponte" na sequência do feriado de 17 de Setembro, Dia do Herói Nacional.

Segundo um comunicado do MAPTSS, não estão abrangidos os trabalhadores em regime de turnos, estando os restantes obrigados a trabalhar até às 16:30.

Uma outra nota do Ministério da Administração do Território (MAT), informa que a cidade do Dundo, província da Lunda Norte, vai acolher o acto central do Dia do Fundador e do Herói Nacional.

O acto será presidido pelo ministro da Cultura, Filipe Zau.

Segundo a nota, as celebrações vão acontecer em todo o território nacional e nas missões diplomáticas e consulares angolanas de 01 a 25 deste mês.

O MAT esclarece que as comemorações do 17 de Setembro têm como objectivo enaltecer a figura e a obra de António Agostinho Neto, reverenciar a sua contribuição na liberdade de Angola e de África, em particular na Região Austral, os esforços para a conquista da paz, em todo o território nacional e lembrar o seu legado político.

Agostinho Neto faleceu no dia 10 de Setembro de 1979, em Moscovo, Rússia.