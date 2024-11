Um agente da Polícia Nacional e um operativo de segurança deixaram as suas provinciais e instalaram-se em Luanda para praticar assaltos à mão armada.

A dupla, esclarece o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda, Nestor Goubel, é de cunhados que aproveitaram a fase de férias nos seus serviços para realizarem assaltos na capital do País.

Os homens, de 31 e 40 anos, saíram das províncias do Uíge e Malanje e foram apanhados na zona da Cuca, município do Cazenga, quando tentavam assaltar passageiros no interior de um táxi.

Nesta semana, conta a polícia, ambos se fizeram passar por passageiros, munidos com uma arma de fogo do tipo pistola, introduziram-se numa viatura e durante o trajecto anunciaram o assalto.

Os populares que lá estavam conseguiram travá-los e depois entraram em contacto com as autoridades, os agentes daquela circunscrição foram para o local onde a viatura foi estacionada e detiveram os assaltantes.

Após a detenção, o processo do agente da polícia e do segurança foi encaminhado para o Ministério público para procedimentos legais.