Agressão contra crianças: Mais um encarregado de educação detido por agredir a filha em Luanda

Em Luanda, mais um encarregado de educação foi detido pelas autoridades policiais, por agredir brutalmente a filha. A mãe da criança alega que amarrou os membros superiores e inferiores da menina com fio eléctrico, para castigá-la pela sua rebeldia. O caso tornou-se conhecido no fim-de-semana, no Zango 3, município de Viana, quando um vídeo que mostrava a menina de 11 anos, a gritar pela rua fora, pedindo socorro, envolta em fios de electricidade, se tornou viral nas redes sociais.