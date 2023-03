Angola continua a não ter uma boa classificação no ranking das melhores universidades de África, segundo os últimos dados da Webometrics, divulgados em Janeiro de 2023.

O estudo, que avalia presença, visibilidade, transparência e excelência das universidades na web, revela que, no ranking continental, a instituição angolana mais bem posicionada é a Universidade Agostinho Neto, que baixou oito posições, saindo do 352.º posto, no ano passado, para o lugar 360.º, este ano. A UAN, no ranking mundial, aparece na posição 6.834º, segundo a actualização de 2023 da Webometrics, plataforma espanhola que analisou quase três mil instituições de ensino superior, tendo o País sido representado por 23.

No ranking Webometrics, a segunda instituição angolana mais bem posicionada é a Universidade Óscar Ribas, no lugar 692. º, que subiu 95 lugares em relação à classificação de 2022. A Universidade Católica de Angola (UCAN), que deixou de ser a segunda melhor do País no ranking da Webometrics, trocando de posto com a UOR, desceu 35 lugares da tabela das universidades africanas e ocupa, actualmente, a posição 701.º.

As universidades Independente (932.º) e Metodista (1.018.º) completam o grupo das cinco universidades angolanas mais bem posicionadas, numa lista "tomada de assalto" pelas universidades da África do Sul (primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares) e do Egipto (quinta posicionada).

