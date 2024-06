O Presidente da Comissão Administrativa Provisória (CAP) da Escola Portuguesa de Luanda (EPL), Eduardo Costa Fernandes, apresentou, na semana passada, a demissão do cargo. O pedido de cessação da comissão de serviço, justificado com alegada "questão de saúde", como apurou o Novo Jornal, surge dias depois do Governo português ter cumprido uma sentença do Tribunal da Comarca de Belas e liquidado uma dívida avaliada em mais de 200 milhões de Kwanzas que a EPL tinha com um grupo de 10 professores que intentou uma acção judicial contra a instituição, na sequência de um conflito laboral.

Num despacho datado de 14 de Junho, que o NJ teve acesso, foi designado como novo presidente da CAP Alexandre Martins Lima, que até então exercia o cargo de vice-presidente. Cristina Maria da Silva Martinho Pereira foi nomeada como nova vice-presidente da CAP.

Fontes contam que a notícia foi recebida com algum alívio, dada a tensão, nos últimos anos, vivida na escola.

As tensões entre o director e alguns elementos do corpo docente começaram em 2021, quando a Cooperativa Portuguesa de Ensino em Angola (CPEA), que geria a escola na altura, foi extinta e a gestão passou para o Ministério da Educação português, que nomeou a CAP.

