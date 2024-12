Angola apreendeu, de Janeiro a Dezembro deste ano, quase 70 quilogramas de cocaína. Situação coloca o País como "placa giratória" do tráfico de drogas. Esta semana, uma cidadã sul-africana foi detida no Aeroporto 4 de Fevereiro com mais 20 kg.

Angola pode ser considerada uma placa giratória do tráfico internacional de drogas. Segundo dados do Serviço de Investigação Criminal (SIC), do leque de detidos, estão cidadãos sul-africanos, brasileiros, namibianos, nigerianos, libaneses e angolanos, sendo o Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro a principal porta de entrada de estupefacientes no País.

Dados deste órgão do Ministério do Interior, a que o Novo Jornal teve acesso, dão conta que, de Janeiro à primeira semana de Dezembro deste ano, foram apreendidos, em Angola, quase 49 quilogramas de cocaína. Com os 20 quilogramas apreendidos esta semana, faz um total de quase 70 de cocaína apreendidos de Janeiro a Dezembro do ano em curso e mais de 15 toneladas de canábis, vulgo liamba.

O caso mais recente de tráfico de drogas em Angola ocorreu esta semana, quando uma cidadã sul-africana, identificada por Elizabeth Helbeg, de 41 anos, tentava fazer passar pelo País mais de 20 quilogramas de cocaína, provenientes do Brasil, com destino à cidade de Cape Town, África do Sul.

