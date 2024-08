Após a sua criação em 2019, a falta de técnicos especializados continua a condicionar o pleno funcionamento e expansão do Banco de Leite Humano nas maternidades de Luanda e nas demais províncias do País.

Cinco anos após a sua criação o Banco de Leite Humano (BLH), inaugurado em Novembro de 2019, continua a funcionar apenas na Maternidade Lucrécia Paim, em Luanda, contrariando assim as metas avançadas pela coordenadora do projecto, Elisa Gaspar, no lançamento de que a expansão aconteceria nos meses seguintes noutras unidades de Luanda e de Angola.

Na altura, a médica sublinhou, que foram montados quatro postos de recolha de leite, em Luanda, designadamente, nas maternidades Augusto Ngangula, Cajueiros, Hospital Geral de Luanda e Especializado do Kilamba-Kiaxi.

Durante uma ronda efectuada, esta semana, nessas unidades, o Novo Jornal constatou que a recolha de leite não funciona, devido à falta de técnicos especializados e de informação sobre os benefícios do aleitamento materno, justificativa apresentada também para a não implementação noutras províncias, conforme avançou uma fonte ligada ao projecto.

