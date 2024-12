Uma mulher simulou o sequestro do filho de dois anos para obter 800 mil kwanzas do seu ex-marido para custear algumas despesas pessoais.

A história começou a desenrolar-se na última quinta-feira, no município do Dande, no Bengo, quando a acusada de 32 anos, já com o plano todo traçado, pediu ajuda ao seu irmão mais novo e a mais um conhecido para levarem seu filho para uma outra província, simulando um sequestro.

Os homens aceitaram entrar no esquema e levaram o menor para a província de Luanda, e, de acordo com as autoridades no Bengo, hospedaram-se na casa de um conhecido, de onde, depois, entraram em contacto com a pai da criança para anunciar o sequestro e exigir 800 mil kz do resgate.

Depois de se aperceber da situação, o pai fez uma participação às autoridades policiais sobre o desaparecimento do filho e o Serviço de Investigação Criminal (SIC) no Bengo e a direcção central desencadearam uma investigação que culminou com a localização dos indivíduos no município do Cazenga.

Os presumíveis sequestradores foram encontrados neste fim-de-semana no interior de uma residência, onde estavam à espera da ligação do pai do menino para receberem a resposta dos valores solicitados, mas o tiro saiu-lhes pela culatra.

Interrogados pelo SIC sobre quem estava por detrás dos sequestros, o tio menor disse apenas que aceitou entrar no esquema arquitectado pela irmã, porque precisava de dinheiro para resolver algumas questões.

Já a mãe, disse que criou esta situação por "o marido ter arranjado uma outra relação e queria dar-lhe um susto", acrescentando que só assim comprovaria se o homem ainda nutre algum sentimento pela família.

Diante desta situação, a mulher, o seu irmão e o comparsa foram detidos pelo SIC e vão responder pelo crime de sequestro de menor.