O caso mais recente ocorreu neste fim-de-semana, no município de Caxito, quando um adolescente de 16 anos, com recurso a uma faca, esfaqueou mortalmente um indivíduo de 18 anos.

Sem motivos aparentes, o acusado foi ter com o jovem que estava tomar banho na vala de irrigação do bairro Kawango e desferiu-lhe um golpe no peito com uma faca. O rapaz colocou-se em fuga e a vítima foi socorrida para o Hospital Geral do Bengo, onde acabou por morrer.

Na segunda-feira, 6, na barra do Dande, um homem foi igualmente agredido até à morte por um grupo de adolescentes, por motivos não identificados.

Já no dia seguinte, 7, um menor de 15 anos, foi espancado mortalmente, por vários jovens, que supostamente "queriam acertar contas".

Segundo o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da delegação do Ministério do Interior no Bengo, Gaspar Luís Inácio, está ser feita uma micro-operação a nível da província, no sentido de combater a criminalidade nos municípios.

Gaspar Luís Inácio informou também que como resultado desta operação, neste fim-de-semana foram detidos 27 cidadãos implicados nos crimes de homicídio, roubo e agressão física.