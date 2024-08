Dois assaltantes foram mortos pela Polícia Nacional durante uma troca de tiros entre agentes e os homens que foram apanhados em flagrante a assaltar uma residência à mão armada, no sector 10 do Panguila. Durante a confusão, um dos delinquentes também disparou mortalmente contra o dono da casa, segundo as autoridades.

Tudo ocorreu nesta terça-feira, no município do Dande, quando os assaltantes, munidos de duas armas de fogo do tipo AKM e uma pistola, se dirigiram a uma residência para roubar. O alarido na casa despertou a atenção dos populares que, quando verificaram que os vizinhos estavam a ser assaltados, ligaram para a polícia local, contou ao Novo Jornal o porta-voz do Comando Provincial do Bengo da Polícia Nacional, superintendente Paulo Miranda de Sousa,

A equipa de patrulhamento deslocou-se ao local do assalto e apanhou os marginais em flagrante delito, mas estes colocaram-se em fuga e durante a perseguição houve uma troca de tiros que resultou na morte de dois dos meliantes.

Quanto ao dono da residência, a Polícia Nacional diz que foi baleado no interior da própria casa, no momento em que os bandidos fugiam de lá, quando notaram a presença dos patrulheiros na área. A vítima foi socorrida pelos agentes para o hospital, onde acabou por morrer minutos depois, conta a PN-Bengo.

A PN explica ainda que há um terceiro elemento que conseguiu escapar da perseguição, mas diligências já estão em curso para o localizar, bem como detê-lo.

Paulo Miranda de Sousa assegura também que " os assaltantes não residem no Panguila, são provenientes da província de Luanda, concretamente dos municípios de Viana e Cazenga".