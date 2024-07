O Tribunal da Comarca do Lobito, na província de Benguela, condenou, esta segunda-feira,15, a uma pena de oito meses de prisão, suspensa por dois anos, os quatros cidadãos que no mês passado agrediram dois funcionários da direcção da acção social do município da Catumbela, quando tentavam retirar crianças da rua para as levar de volta ao centro de acolhimento.

Trata-se da directora municipal da acção social do município da Catumbela e um funcionário da administração, que circulavam na via pública para tentar encontrar as crianças que haviam fugido do centro de acolhimento da Missão do Santo António.

Os populares, que não procuraram saber quem eram estas pessoas e o que faziam, pensaram que estivessem a raptar os menores e partiram para a agressão.

Os quatro agressores foram ainda condenados ao pagamento de uma indemnização aos ofendidos no valor de 350 mil kwanzas cada, e da taxa de justiça de 70 mil.

Entretanto, os agressores receberam do tribunal a suspensão das penas por um período de dois anos.

Os advogados das vítimas, não conformados com a decisão do tribunal, por considera-la branda, disseram à imprensa que irão recorrer.

Já a directora provincial de Benguela da Acção Social, Janice Neves, disse não ter gostado da decisão por não ser exemplar, mas mostra-se confiante no recurso.

Os acontecimentos ocorreram no passado dia 21 de Junho, no bairro do Luhongo, quando a directora, a bordo de uma viatura, em companhia do seu adjunto, circulavam na via pública, no sentido de encontrar as crianças que haviam fugido do centro de acolhimento da Missão do Santo António.

No regresso, depararam-se com alguns menores que haviam fugido do centro há meses, e a mulher interpelou-os. As crianças, que não queriam voltar para a instituição, começaram a gritar por socorro, o que chamou a atenção da população. Os taxistas que estavam perto do local fecharam a rua e alguns jovens começaram a agredir a directora, provocando-lhe lesões em várias partes do corpo. A agressão foi muito partilhada nas redes sociais.