O grupo é composto por quatro indivíduos com idades compreendidas entre os 21 e os 22 anos e foram detidos três elementos, um encontra-se em parte incerta.

O porta-voz do SIC-Benguela, Francisco Viera, explicou nesta terça-feira, 10, ao Novo Jornal que a arma pertence a uma empresa de segurança que presta serviço ao estabelecimento onde eles trabalham e subtraíram sem o conhecimento do segurança.

O crime aconteceu na passada quarta-feira, quando os detidos se encontravam a trabalhar no interior de uma empresa de reciclagem de lixo, localizada no bairro Bela Vista Baixa, município de Benguela.

No momento do almoço, os rapazes aproveitaram-se da ausência do segurança no local e foram retirar a arma do seu lugar, depois fizeram algumas fotos com ela e colocaram a circularem no Facebook, com a seguinte legenda, " É nós com uma arma no salo", no caso uma Kalashnikov (AKM)

A publicação tornou-se viral, as autoridades locais receberam uma denúncia sobre o caso, deslocaram-se até à localidade onde o grupo trabalha e detiveram três membros que serão encaminhados para o juiz de garantia, enquanto investigação prossegue para se localizar o foragido.