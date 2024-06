De acordo com o porta-voz da Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP),intendente-Quintino Ferreira, já se encontram detidos quatro agressores com idades compreendidas entres os 16 e os 22 anos.

A situação aconteceu no último fim-de-semana, no bairro do Luhongo, quando a directora a bordo de uma viatura, em companhia de um adolescente que a auxiliou na localização dos menores, circulava na via pública, no sentido de encontrar as crianças que haviam fugido do centro de acolhimento da Missão do Santo António.

No regresso, depararam-se com alguns menores que haviam fugido do centro há meses, e a mulher interpelou os meninos. As crianças, que não queriam voltar para a instituição, começaram a gritar por socorro, o que chamou a atenção da população.

Os taxistas que estavam perto do local fecharam a rua e alguns jovens começaram a agredir a directora, provocando-lhe lesões em várias partes do corpo.

O caso foi parar na polícia local, onde se apurou quem realmente é a lesada e quais eram as suas intenções.

A DIIP informa que diligências vão continuar para localizar as outras pessoas que se encontram foragidas depois de agredirem a mulher. Quanto às crianças, estão sob custódia das autoridades.