O Novo Jornal soube que o assalto foi arquitectado pelo sobrinho do proprietário do espaço que a mulher arrendou para viver e montar o seu negócio.

O crime aconteceu no período da tarde, nas imediações da Igreja de Nossa Senhora do Pópulo, quando a mulher se encontrava sozinha no interior do estabelecimento. Os homens entraram e trancaram as portas, segundo o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, Francisco Vieira.

O porta-voz do SIC diz que os assaltantes amarraram a mulher, taparam-lhe a boca com fita-cola e começaram a torturá-la. Quatro horas depois, exigiram que ela lhes entregasse os bens e conseguiram subtrair dinheiro (soma por se aferir), diversos tipos de joias e telemóveis.

De acordo com o SIC, enquanto o assalto decorria à porta fechada para não chamar atenção, os vizinhos começaram a suspeitar da situação, achando estranho a vítima ter fechado cedo o seu estabelecimento.

Desconfiados, os populares fizeram uma participação ao SIC, que se dirigiu à localidade e apanhou um dos acusados em flagrante delito, porém o outro conseguiu escapar quando se apercebeu que as autoridades policiais estavam no local.

O indivíduo apanhado foi detido naquele instante e será presente ao juiz de garantia, enquanto diligências decorrem para se localizar o outro assaltante que até ao momento se encontra em parte incerta. A mulher está sob cuidados médicos.