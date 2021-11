O Banco de Fomento Angola (BFA), no âmbito das suas actividades socias, financiou com 30 milhões de kwanzas a organização não-governamental (ONG) Population Services International Angola (PSI Angola), para o combate à malária, principal causa morte em Angola, valor a distribuir em seis províncias do País.

A PSI é uma organização internacional, sem fins lucrativos, presente em mais de 45 países, e tem como objectivo principal melhorar o acesso das populações aos serviços de saúde primários.

O projecto da PSI no combate à malária prevê a promoção de uma campanha de distribuição de mosquiteiros impregnados com insecticida de longa-duração, que acontecerá no período de Abril e Maio de 2022, nas províncias do Kwanza Norte, Lunda Sul, Lunda Norte, Malanje, Uíge e Zaire.

Assinaram o acordo, esta sexta-feira, 05, pelo BFA, Luís Roberto Gonçalves, presidente da comissão executiva, e Vera Tangue Escórcio, administradora. Pela PSI Angola assinaram os seus representantes, Anya Fedorova e Pedro Zola.

Ao Novo Jornal, a representante da PSI Angola, Anya Fedorova, disse que a sua organização está presente em Angola há 21 anos e que trabalha nas áreas de malária, saúde sexual e reprodutiva, doenças diarreicas e Covid-19.

"Vamos fazer a distribuição de mosquiteiros impregnados com insecticida em seis províncias do País em dois meses", referiu.

Segundo Anya Fedorova, nestas províncias (Kwanza Norte, Lunda Sul, Lunda Norte, Malanje, Uíge e Zaire), a PSI Angola vai recrutar, em 2022, jovens locais para efectuarem os trabalhos de distribuição de mosquiteiro, de forma remunerada.

"Vamos contratar motoristas, supervisores e vários jovens para fazem a distribuição dos mosquiteiros", disse a responsável que não avançou o número de mosquiteiros a serem adquiridos.

Por sua vez, Luís Roberto Gonçalves, presidente da comissão executiva do BFA, referiu que a parceria com a PSI reforça o compromisso do BFA em unir esforços em prol da melhoria das condições de saúde das famílias angolanas e das classes mais vulneráveis.

"Estamos fortemente comprometidos em apoiar iniciativas concretas que promovam o bem-estar social nas nossas comunidades e acreditamos que se estivermos mais próximos, podemos minimizar as suas dificuldades", narrou.

Esta doação enquadra-se no programa de responsabilidade social do banco, que financia actividades, iniciativas e projectos de diversas organizações, com vista à melhoria das condições das famílias angolanas e das classes mais vulneráveis, com destaque para as crianças.