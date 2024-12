Um funcionário do Gabinete Provincial da Agricultura foi detido, acusado de ter furtado grandes quantidades de fertilizantes, que estavam a ser vendidos nos mercados informais do Bié, soube o Novo Jornal.

De acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal local, Simão Lucas Londaca, o homem não agiu de forma isolada neste esquema, teve ajuda de um comparsa.

Ambos foram detidos nesta quinta-feira, depois de uma denúncia anónima que as autoridades policiais receberam. O Novo Jornal soube ainda que estes pretendiam vender cada saco de fertilizantes a 36 mil kwanzas.

O furto sucedeu nesta quarta-feira, 04, numa altura em que os homens, a bordo de uma viatura de marca Toyota, modelo Hilux, se dirigiram ao armazém do gabinete para roubar, aproveitando-se da pouca movimentação que havia no local.

Colocaram a mercadoria no carro e depois seguiram para o município do Chinguar, para comercializá-la, explica Simão Lucas Londaca.

Foi aí que alguém, desconfiado pela quantidade que estava na parte traseira do carro, verificou que o produto que os homens estavam a vender veio do gabinete e fez uma participação às autoridades.

Os efectivos do SIC deslocaram-se ao mercado e apanharam os homens de 25 e 50 anos em flagrante detiveram-nos de imediato.

Os produtos e a viatura foram apreendidos e os homens serão presentes ao juiz de garantias.