Na província do Bié, um homem está a ser acusado de ter ateado fogo à casa da sua noiva, depois de a ter apanhado em flagrante com o amante, provocando a morte a ambos, no município do Chitembo.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal no Bié (SIC), a tragédia ocorreu na comuna do Mumbué, no interior da casa da jovem de 17 anos, depois de o acusado (noivo), se ter deslocado à residência da vítima mortal, no sentido de passar lá a noite, mas deu de caras com o amante da jovem, de 31 anos.

"O homicida trancou a porta por fora com cadeado, para impossibilitar a fuga do casal, ateou fogo à casa, e depois retirou-se do local", explica o SIC.

Depois de os populares se aperceberem do incêndio na casa da vizinha, fizeram uma participação às autoridades locais, explicando o que terá contecido entre os noivos.

Os familiares do acusado levaram-no à esquadra da localidade para ele pagar pelo crime, explica a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Bié.

Em declarações aos efectivos do SIC, o homem confessou o homicídio, alegando que matou os dois porque "já tinha cumprido todos os deveres tradicionais (alambamento) e ela não tinha o direito de o trair".

Diante destas declarações, o homicida foi detido e será presente no juiz de garantia esta semana. Os cadáveres foram removidos para o Hospital Municipal do Cuíto.