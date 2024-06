Um homem na província do Bié enterrou a mãe viva no mesmo túmulo onde se encontrava o cadáver do seu filho, alegando que ela foi a causadora da morte do neto.

A detenção do acusado de 49 anos decorreu nesta terça-feira, após o Serviço de Investigação Criminal no Bié (SIC) tomar conhecimento da situação.

O porta-voz do SIC-Bié, Simão Lucas Londaca, explica que o acusado não trabalhou sozinho neste acto, teve ajuda de três comparsas que se encontram em fuga.

Este episódio decorreu na aldeia de Sulambanda, município de Andulo, depois do funeral do jovem de 27 anos, vítima de doença.

O indivíduo, que acusava a mãe de 73 anos pela morte do seu filho, no decorrer da cerimónia fúnebre, com ajuda dos seus comparsas, colocaram a mulher de forma brutal na cova e por cima dela puseram a urna do neto, de seguida taparam o buraco, acabando com a vida da anciã.

As autoridades aperceberam-se do homicídio por intermédio de uma denúncia, que dava conta da situação naquela circunscrição.

O homem foi detido e será encaminhado para o juiz de garantia, sob acusação de homicídio qualificado, enquanto diligências prosseguem para se localizar os seus comparsas.