Bié: Ministério Público acusa pai por 35 crimes de abuso sexual contra as suas cinco filhas

Um homem de 60 anos, capitão das Forças Armadas Angolanas (FAA), foi acusado pelo Ministério Público (MP), no município do Andulo, província do Bié, de 35 crimes de abuso sexual de crianças agravado. Os crimes foram cometidos contra as próprias filhas de forma contínua, sendo quatro menores e uma adulta.