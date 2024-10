Bilhete de catamarã Luanda-Cabinda subirá para 40 mil kz a partir de Novembro - Aumento gera indignação dos populares, que ameaçam com manifestação

Os bilhetes de catamarã serão reajustados a partir do próximo dia 1 de Novembro, de 30 para 40 mil kwanzas, na rota Luanda-Cabinda, e de 20 para 22 mil, na rota Cabinda-Soyo. O aumento, de mais 10 mil kz, na rota Luanda-Cabinda, e vice-versa, está a ser muito contestada pela população de Cabinda, que ameaça manifestar-se no próximo dia 2, para exigir a redução do preço, soube o Novo Jornal.