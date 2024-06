De acordo com uma nota de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos em Angola, citada pela Rádio Nacional de Angola (RNA), nos próximos quatro anos, o jovem cadete vai frequentar a instituição para formação de cadetes da Força Aérea dos Estados Unidos e da Força Espacial dos Estados Unidos, fundada em 1954 e localizada em Colorado Springs, no estado do Colorado.

A Embaixada dos Estados Unidos em Angola refere, segundo a RNA, que o jovem Raul Lucas Arnaldo vai frequentar um rigoroso programa académico e também ter acesso a cursos de pilotagem de aeronaves e de liderança.