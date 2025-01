Os camionistas estão a acrescentar na parte de baixo dos seus veículos dois a três depósitos não orgânicos para transportar combustível para a República Democrática do Congo, com o pretexto de que servirá para aguentar a viagem.

A polícia do Zaire, conforme o Novo Jornal noticiou esta semana, apreendeu recentemente 19 camiões, sendo 15 de cidadãos nacionais e quatro de congoleses, sendo que em todos estes veículos pesados havia depósitos alterados com mais de 30 mil litros de combustível e os contentores tinham apenas alguns produtos para dissimular os depósitos de combustível.

Os contrabandistas estão a tentar de todas as formas retirar produtos petrolíferos do País para a RDC, e, de acordo com o porta-voz do comando provincial do Zaire da Polícia Nacional, Luís Bernardo, este é mais um esquema para ludibriar as autoridades policiais.

Depois de serem apreendidos os 19 camiões, verificou-se que todos eles, para além dos depósitos de origem, tinham dois ou três com grande capacidade para transportar combustível.

Enquanto o depósito de origem é para suportar a viagem, os extras são mesmo para fins comerciais, e, todo este esquema, esclarece a PN-Zaire, é para facilitar o transporte de produto petrolífero para o país vizinho.

A polícia no Zaire assegura que as forças do Ministério do Interior nos postos do rio Longe estão em alerta para combater todas as tentativas de contrabando de combustível.