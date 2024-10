Esta nota da Candy Factory Angola é a resposta da empresa às notícias divulgadas na quarta-feira, incluindo do Novo Jornal, a partir de informações prestadas pelo SIC sobre uma operação de fiscalização às suas instalações.

Nessa operação, o SIC alega, como pode ser lido aqui, que encontrou componentes dos rebuçados produzidos pela empresa, de marca OKO, especificamente açúcar e glucose, com prazos de validade expirados.

No entanto, a Candy Factory, que em português pode ser traduzido para "Fábrica de Doces", desmente o SIC tenha apreendida a mercadoria encontrada nas suas instalações, assumindo apenas que foi notificada sobre a existência ali de um lote de glucose considerado pelo SIC como estado fora do seu prazo de validade.

"Reiteramos que esse produto tinha a validade estendida e aprovado pela entidade competente", procedimento que "é permitido e reconhecido pelas normas de segurança alimentar".

A nota, pondo em causa a perícia feita pelo SIC, não faz qualquer menção ao açúcar, o outro componente que a polícia de investigação criminal, como a notícia do Novo Jornal aponta, refere que estava no local, com idênticos problemas.

Na nota enviada ao Novo Jornal, a empresa refere que "desde o primeiro momento" tem estado a "cooperar activamente com as autoridades, fornecendo todos os dados e documentação necessários para que a verdade seja apurada e para que qualquer dúvida seja devidamente esclarecida".

E informa que o açúcar não pode ter sido encontrado com prazo fora de validade porque "é um dos poucos alimentos que não tem data de validade".

O açúcar, adianta o comunicado da Candy Factory, "possui uma vida útil indefinida e não expira tecnicamente, devido à sua resistência ao desenvolvimento microbiológico, o que rebate claramente as informações divulgadas".