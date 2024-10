Antes da leitura da sentença, o tribunal fará à leitura dos quesitos, respostas consideradas provadas e não provadas das matérias discutidas em sede do julgamento, que decorre naquele tribunal desde o passado mês de Agosto.

O assassinato do reitor da Universidade Gregório Semedo, Laurindo Vieira, foi dos casos que mais furor mediático e social gerou nos últimos meses em Angola.

Os arguidos criaram a dúvida ao acusar os homens do SIC de terem recorrido à tortura para obter as suas confissões, mas tal, no decurso do julgamento, foi claramente afastado com as suas confissões repetidas em tribunal.

E foram essas confissões que levaram o Ministério Públio (MP) a pedir a condenação de cinco, dos seis arguidos no processo, o que exigia que em tribunal os agentes da polícia criminal desmontassem a versão dos alegados homicidas.

Segundo os efectivos do SIC, no mês passado, os arguidos foram, após a detenção, presentes ao procurador do MP e ao juiz de garantias para interrogatório e nunca apresentaram sinais de agressões físicas e tortura.

O tribunal ouviu explicações de um instrutor do SIC, que teve o primeiro contacto com os arguidos e este afirmou que os mesmos nunca se queixaram de tortura ou de ameaças.

Conforme o SIC, a captura dos alegados homicidas do professor Laurindo foi possível mediante o monitoramento das chamadas telefónicas dos mesmos, após a detenção de um dos arguidos, que foi fundamental para a localização dos demais.

O MP entende que não há dúvida de que os arguidos tentaram enganar a justiça contando uma versão diferente dos factos.

Irene Figueiredo, a magistrada do MP, disse ao tribunal que os arguidos mataram o professor e quadro sénior do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, Laurindo Vieira, por isso quer que o tribunal condene os cinco de forma exemplar.

Quanto à arguida Julieta Manuel, a mulher que comprou o telefone da vítima nas mãos do seu amigo, o MP pede que seja absolvida.