O Tribunal da Comarca de Belas condenou esta terça-feira, 5, os quatro assassinos do sociólogo e reitor da Universidade da Gregório Semedo, Laurindo Vieira, a 25 anos de prisão efectiva, testemunhou o Novo Jornal.

Os agora condenados foram igualmente condenados a indemnizar a família do professor, em um milhão de kwanzas cada, e ao pagamento da taxa de justiça de 200 mil KZ cada.

Segundo a sentença, ficou provado que os quadro arguidos cometeram o crime de homicídio pelo qual foram acusados pelo Ministério Público (MP).

Em tribunal, não ficou provado que Laurindo Vieira estivesse armado e que terá reagido ao assalto, como contaram os arguidos à justiça.

Conforme a sentença, os arguidos agiram de forma concertada e consciente para o cometimento do crime de que foram acusados e condenados.

Os arguidos foram acusados dos crimes de associação criminosa, roubo qualificado e homicídio.

Julieta Colombo, a receptora do telemóvel, foi absolvido da acusação.

Já o arguido Gelson Miguel, que terá comprado o telemóvel, foi condenado a uma multa de mais de um milhão de kz.

Laurindo Vieira foi vítima de disparo letal feito por um dos arguidos que seguia, com outro, numa motorizada, na tarde do dia 11 de Janeiro, quando saía de uma dependência bancária, na zona do Talatona, em Luanda.

Hélder Ricardo de Carvalho, de 24 anos, autor do tiro que levou à morte do professor, revelou que ele e os seus comparsas acompanharam a vítima desde o banco, onde terá levantado um milhão de kwanzas, segundo o comprovativo do banco.

Após ter saído da dependência do BIC, contam os marginais, Laurindo Vieira dirigiu-se a outra instituição bancária, ainda nas proximidades, e foi já quando regressava à viatura que o abordaram.

Segundo o autor confesso, Laurindo Vieira surpreendeu-os, após ter sido abordado, quando tentou reagir, o que não ficou provado em tribunal.