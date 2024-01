O Serviço de Investigação Criminal (SIC) anunciou hoje, domingo, 14, que já estão detidos os três suspeitos do homicídio de Laurindo Vieira, o conhecido académico e analista político que foi assassinado na zona do Patriota, Luanda.

Laurindo Vieira foi vítima de disparo letal feito por um indivíduo que seguia, com outro, numa motorizada, na tarde de quinta-feira, 11, e as imagens que inundaram as redes sociais do momento em que o académico era socorrido por populares criaram alarme geral sobre a insegurança na capital do país.

Segundo fonte do SIC ao Novo Jornal, no momento do assalto, Laurindo Viera reagiu aos assaltantes e estes, confrontados com essa mesma reacção, dispararam, acabando com a vida do catedrático.

Ainda de acordo com o SIC-Geral, os suspeitos detidos (o Novo Jornal vai publicar uma nova peça sobre estes indivíduos), que foram apresentados à imprensa na tarde deste domingo, são reincidentes e estiveram detidos na Comarca de Luanda até há pouco tempo.

A causa para este episódio trágico foi o levantamento de uma quantia avultada de dinheiro de uma dependência bancária nas proximidades do local do assalto falhado.

Um dos suspeitos ficou ferido num braço após ter sido alvejado pelos agentes do SIC durante a operação de detenção.

Os alegados autores deste crime que chocou fortemente a sociedade angolana, visto que se tratou do 3º assassinato em quatro semanas naquela zona de Luanda, foram detidos depois de um intenso trabalho de campo e investigação despoletada pelas forças de segurança com urgência face ao ruído público que este episódio dramático gerou.

O comando provincial de Luanda da Polícia Nacional assegurou, logo a seguir a ter sido conhecida a morte trágica de Laurindo Vieira, de 60 anos, estar a "trabalhar arduamente" para encontrar e responsabilizar criminalmente os autores do assassinato do professor e reitor da Universidade Gregório Semedo.

O alarme social gerado em torno deste crime foi fruto das milhares de partilhas do vídeo em que o académico e político do MPLA aparece estatelado na estrada, após ser baleado, ganhando dimensão de preocupação nacional, relançando dúvidas sobre as garantias de segurança na cidade de Luanda repetidamente feitas pelas autoridades.

O chefe do departamento de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente, Nestor Goubel, disse na ocasião que o professor foi abordado por elementos que circulavam numa motorizada, com recurso a arma de fogo, e dispararam sobre os membros inferiores da vítima.

Segundo a PN, Laurindo Vieira, atingido na veia principal dos membros inferiores, junto à virilha, chegou já sem vida à unidade de saúde para onde foi socorrido por populares, depois de ter perdido muito sangue devido ao local do ferimento, uma artéria vital.

Mortes somam-se naquela zona de Luanda

Laurindo Vieira é a terceira vítima mortal em menos de um mês, na via do Patriota, no município do Talatona.

Os três homicídios ocorreram em circunstâncias idênticas e com o mesmo "modus" operandi", e todos foram feitos à luz do dia e com recurso a arma de fogo.

Uma das razões para esta realidade é a fraca cobertura através de câmaras de vigilância controladas pelas autoridades nesta zona da capital angolana.

Até ao mês de Dezembro último, a Polícia Nacional assegurou ser calma e estável a situação de segurança pública em Luanda.

Segundo o director da Direcção de Segurança Pública e Operações da PN, comissário Orlando Bernardo, a situação é calma e controlada a nível do território nacional, realidade confirmada pelos números de crimes registados e em decréscimo nos últimos anos.

Entretanto, em função dos recorrentes assaltos em Luanda, e não só, muitos cidadãos discordam ser esse o quadro real na capital.

Laurindo Vieira, formado em Psicologia e Sociologia, foi um académico que se tornou mais conhecido depois de assumir a cadeira de comentador na TV Zimbo. Foi reitor da Universidade de Luanda, e, até à data da sua morte, exercia funções de reitor da Universidade Gregório Semedo.

Natural da província do Uíge (Dange-Quitexe), Laurindo Vieira começou o seu percurso como professor universitário no ISCED de Luanda.

Em nota de condolências a que o Novo Jornal deve acesso, o Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, diz que o professor Laurindo Vieira foi um académico que dedicou a sua vida à educação, e que a sua morte enluta não somente a família, mas toda a comunidade académica.