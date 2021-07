A Procuradoria-Geral da República (PGR), no Namibe, no âmbito da "Operação Caranguejo", apreendeu, esta quinta-feira, 14, na cidade de Moçâmedes, o edifício comercial "GL e Filhos Limitada", propriedade de Pedro Lussaty e dos seus sócios Gomes Tchity Jerónimo Livongue, Narciso Rufino e Gonilde Livongue Sombrero Jerónimo.

A apreensão foi feita no quadro do combate à corrupção e no seguimento da "Operação Carangueijo", em que o major Pedro Lussaty, ex-responsável das finanças da banda musical da Presidência da República, é a figura principal.

Segundo informações da PGR no Namibe, a apreensão do edifício foi realizada por uma comissão integrada por efectivos da PGR, Serviço de Investigação Criminal (SIC), Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (SINSE) e Forças Armadas Angolana (FAA).

O porta-voz do SIC no Namibe, José Lolina, disse à imprensa que cinco dos oito compartimentos do estabelecimento comercial estavam arrendados a terceiros, tento sublinhado que, com a apreensão, os arrendatários deixaram de ter vínculo com a antiga gestão, passando a prestar contas ao Cofre de Justiça, fiel depositário.

Na terça-feira dia 13, a Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP), órgão da Procuradoria-Geral da República, realizou na província do Kuando-Kubango, a detenção de mais de 20 pessoas, alegadamente envolvidas na "Operação Caranguejo" que tem como figura central o major Petro Lussaty. Entre os novos detidos estão o comandante provincial da Casa de Segurança do Presidente da República, Manuel Correia e também o capitão Atanásio Lucas José, presidente do Kuando Kubango Futebol Clube, equipa da primeira divisão do Girabola.

Pedro Lussaty foi detido em Maio último, em Luanda, na posse de duas malas com dez milhões de dólares e quatro milhões de euros, supostamente a tentar sair do País.