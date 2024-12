Uma enfermeira estagiária no Hospital Geral dos Cajueiros foi detida pelas autoridades policiais depois de terem sido encontrados na sua posse diversos tipos de fármacos do stock da unidade, em Luanda.

O incidente aconteceu no município do Cazenga, quando a mulher se encontrava a trabalhar, explica o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional.

A acusada, de 25 anos, aproveitou-se da facilidade que tinha de entrar nos compartimentos daquela unidade hospitalar para furtar do stock vários medicamentos para fins pessoais.

Os remédios, segundo Nestor Goubel, foram encontrados quando uma outra enfermeira estava a arrumar um dos quartos onde as mulheres se preparam.

Durante a limpeza, a mulher deparou-se com um saco plástico pertencente à acusada, contendo no seu interior os vários medicamentos,

A trabalhadora deu a conhecer aos superiores do hospital a situação, e estes, por sua vez, fizeram uma participação à polícia, que no mesmo dia deteve a enfermeira.