Uma mulher oriunda da República Democrática do Congo foi detida, no município do Cazenga, em Luanda, acusada de raptar uma criança de três anos, que se encontrava no quintal de casa dos seus pais.

O sequestro terá ocorrido em Outubro, no bairro Matopa, rua do Patrício, junto à pracinha, quando a criança se encontrava no quintal da na residência, na ausência dos pais.

Os pais, depois do desaparecimento da filha, fizeram uma participação à polícia e o núcleo de inteligência da esquadra do Cazenga desencadeou uma investigação que resultou na detenção da alegada sequestradora, de 30 anos.

A mulher ficou dois meses com a criança em sua casa até ser localizada, nesta quinta-feira, pelos efectivos do comando municipal do Cazenga, num outro bairro da localidade.

A congolesa não declarou os motivos que a levaram a levar a criança, porém a polícia encaminhou o seu caso para o juiz de garantias.